Calciomercato Napoli, caccia all'esterno: missione per Ounas, De Laurentiis sogna un blaugrana

25/04/2017 09:19

CALCIOMERCATO NAPOLI OUNAS / Il calciomercato Napoli si concentra sulle fasce, come raccontato anche dal presidente Aurelio De Laurentiis. Si cerca un profilo giovane ma dalle grandi potenzialità, che nella sua capacità tattica possa avvicinarsi a José Maria Callejon. Compito tutt'altro che semplice. Ma gli osservatori azzurri sono al lavoro e stanno valutando diversi profili. Da Milot Rashica del Vitesse, vicinissimo l'estate scorsa ed ora congelato, a Bertrand Traoré del Chelsea in prestito all'Ajax. Intanto, riferisce il 'Corriere dello Sport', ci sono state nuove missioni in Francia per Adam Ounas, classe '96 del Bordeaux, mentre il grande sogno del presidente, con caratteristiche diverse rispetto agli altri, si chiama Denis Suarez del Barcellona, che De Laurentiis ammira dai tempi di Villarreal.

L.P.