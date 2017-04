Calciomercato Milan, rinnovo Donnarumma: il grande 'ostacolo' è Raiola

25/04/2017 09:05

CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA / Il progetto di rilancio del nuovo Milan intende partire dalla conferma di Gianluigi Donnarumma. Secondo gli ultimi rumors di calciomercato Milan, la nuova proprietà del club rossonero è pronta mettere sul tavolo una proposta di rinnovo da 3,2 milioni netti a salire più sostanziosi bonus fino al giugno 2022 e la consegna - come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport' - della fascia da capitano. I presupposti per la firma ci sono tutti, ma con Mino Raiola non si possono dormire sonni tranquilli.

Secondo la 'rosea' il potente agente ha fatto sapere ai vertici del 'Diavolo' targato ora Yonghong Li di non avere alcuna fretta, più precisamente di voler aspettare fino a giugno prima di prendere una decisione in merito al rinnovo del suo assistito. Motivo? Raiola aspetta una mossa dalle big straniere interessate a Donnarumma, nello specifico dal Real Madrid e dai due Manchester che nella prossima sessione di calciomercato potrebbero aver bisogno di un nuovo numero uno. L'ipotesi Juventus, invece, sembrerebbe essersi assopita considerate prestazioni e voglia di Buffon di continuare a giocare