Torino, Belotti: "Shevchenko il mio idolo. Quel provino con l'Atalanta..."

25/04/2017 00:43

NEWS TORINO/ Andrea Belotti è stato ospite alla trasmissione 'Tiki Taka' in onda su 'Italia Uno'. Tanti gli argomenti trattati dall'attaccante del Torino:

"Se mi sento simile a Crespo? Per ora ha dimostrato molto di più lui, io non ho ancora fatto niente. Il derby con la Juventus? All'andata c'era la sensazione di poter fare qualcosa di importante, purtroppo non è stato così. Ci sono state due grandi giocate di Higuain. Contro una grande squadra come la Juventus non si può sbagliare niente. I rigori? L'ho tirato la scorsa settimana e continuerò a farlo. Se è importante la classifica marcatori? Tutti gli attaccanti che sono lì sono fortissimi. Bisogna restare concentrati e sfruttare le occasioni che ti capitano perché nessuno ti regala niente. Il rapporto con Immobile? E' un grandissimo ragazzo, un grandissimo calciatore e un grandissimo uomo. Abbiamo passato sei mesi insieme a Torino e ora giochiamo in Nazionale.

"Shevchenko è sempre stato il mio idolo assoluto perché è un campione dentro e fuori il campo. Professionista esemplare, mi ha colpito la facilità con cui riusciva a fare gol".

"Il difensore più difficile da affrontare? Chiellini è uno dei più difficili perché non ti lascia mai e si aiuta anche con le braccia. Bonucci anche è un signor difensore. Quello che mena di più? Ce ne sono".

"Io bergamasco non ho giocato nel grande settore giovanile dell'Atalanta? Da piccolo ho fatto un provino all'Atalanta ma dopo non c'è stato più alcun contatto. Se devo essere sincero non andai benissimo a quel provino. Poi per fortuna dopo una settimana è arrivato l'Albinoleffe e dopo un quarto d'ora in un torneo, mi ha preso".



"Se mi fa impressione leggere che valgo 100 milioni di euro? Sinceramente no, le cifre del mercato si sono alzate in maniera esasperata.".

S.F.