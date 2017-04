Spal-Cittadella, Semplici vede la A: "Partita determinante"

25/04/2017 04:22

SPAL CITTADELLA SEMPLICI - Spal ad un passo da uno storico ritorno in Serie A. Leonardo Semplici ammette l'importanza della sfida di mercoledì contro il Cittadella: "Affronteremo una partita determinante per il nostro cammino. Il Cittadella è una squadra che si è riportata in una posizione di classifica importante ed ha le qualità per metterci in difficoltà - ha detto il tecnico degli emiliani in conferenza stampa - Sarà una gara molto dura, però sono convinto che i miei ragazzi sapranno farsi valere. Avremo un grande bisogno del nostro pubblico per portare a casa i tre punti".

G.M.