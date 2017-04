Calciomercato Lazio, Conceiçao rivela: "L'interesse fa piacere, ma..."

25/04/2017 01:16

CALCIOMERCATO LAZIO/ Il nome di Sergio Conceiçao orbita attorno a quello della Lazio come possibile erede di Simone Inzaghi sulla panchina biancoceleste. Il portoghese, campione d'Italia con il club capitolino nel 2000, commenta così le voci che lo riguadano: "L'Interesse della Lazio? E' normale che ci siano voci e che mi fanno piacere, ma ho un contratto con il Nantes - riporta 'Foot-sur7.fr' - al momento non vedo perché dovrei andar via, a meno che il presidente non mi butti fuori alla fine del campionato".

S.F.