Roma, Monchi ai tifosi: "Non riposerò un attimo per raggiungere gli obiettivi"

25/04/2017 00:09

NEWS ROMA/ Nel suo primo giorno da dirigente della Roma, l'ex Siviglia Monchi ha rilasciato un'intervista al sito ufficiale del club giallorosso. "Sono molto contento, molto soddisfatto, molto motivato e molto grato per l’interesse che il Club ha mostrato nei miei confronti, e questa, forse, è per me la cosa più importante: sentirmi amato. Ho grande voglia di iniziare a lavorare - ha dichiarato Monchi - cosa mi ha attratto del progetto Roma? L'entusiasmo e l’interesse che la Roma ha mostrato per me fin dal primo giorno nonché le potenzialità di un Club che ha ampi margini per riuscire a conseguire cose importanti. Lavorare per la Roma mi dà grandi motivazioni e aiutare la Roma a ottenere successi molto importanti mi rende felice".

"Un messaggio ai tifosi? Il mio messaggio è innanzitutto un ringraziamento per le tante dimostrazioni di affetto ricevute attraverso i miei social network. L’unica cosa che posso promettere è quello che mi ha permesso di essere oggi qui, vale a dire lavoro e dedizione. Darò il meglio di me per permettere alla Roma di essere il più in alto possibile. Non riposerò neanche un secondo per raggiungere gli obiettivi che tutti abbiamo in mente".

S.F.