Pescara-Roma, Zeman: "Pochi risultati. Normale la reazione di Dzeko"

24/04/2017 23:18

PESCARA ROMA ZEMAN - Pescara retrocesso in Serie B con cinque giornate d'anticipo. Le parole di Zdenek Zeman dopo il ko casalingo per 4-1 contro la Roma: "Il campionato di B è diverso, dobbiamo lavorare e trovare ciò che di buono ha questa squadra - ha detto il boemo a 'Premium Sport' - l cambiamento non ha dato i risultati sperati. Ho cercato di cambiare mentalità, ma con pochi risultati. Dzeko-Spalletti? Se si gioca per diventare capocannoniere è normale che ci si arrabbi. Spalletti ha le sue motivazioni".

G.M.