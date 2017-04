Pescara-Roma, Nainggolan avvisa la Lazio: "Ho perso un solo derby"

24/04/2017 22:56

PESCARA ROMA/ Radja Nainggolan è intervenuto ai microfoni di 'Premium Sport' al termine del match che ha visto la Roma vincere 4-1 in casa del Pescara: "Potevamo essere avanti di tanto nel primo tempo ma abbiamo sbagliato un po' di gol. Nella ripresa abbiamo cercato di gestire, peccato aver preso gol. Trittico fondamentale in campionato? Pensiamo partita dopo partita. Il derby? Ne ho perso uno solo su sei giocati. E' sempre una partita particolare, loro stanno andando bene ma anche noi, sarà una bella sfida. Dzeko e Spalletti? Edin ta facendo tanti gol e voleva segnare, ma alla fine le scelte sono da rispettare".

Concetti ribaditi dal centrocampista belga anche a 'Sky Sport': "Abbiamo una partita a settimana e possiamo prepararci diversamente. Siamo alla fine del campionato e non possiamo sbagliare niente. Se mi aspettavo di arrivare in doppia cifra? E' una soddisfazione personale ma io cerco di dare il meglio per la squadra. Dzeko e Spalletti? Sta facendo bene quest'anno e sentiva di poter far gol, era un po' deluso ma speriamo che questa rabbia gli serva per la prossima".

S.F.