Napoli, Bergomi: "Serve un centrocampista di esperienza"

25/04/2017 03:36

CALCIOMERCATO NAPOLI BERGOMI / Beppe Bergomi, ex difensore ed attuale opinionista, ha parlato del momento del Napoli e della prossima gara contro l'Inter: "Io sono entusiasta da commentatore delle gare del Napoli e quando devo parlare vado in difficoltà - spiega a 'Radio Kiss Kiss Napoli' - Non credo che questa squadra possa lottare con la Juventus, ma nella lotta al secondo posto io credo che siano state perse occasioni e la squadra poteva stare davanti alla Roma. Penso che sul mercato, oltre al rinnovo di Mertens che reputo molto importante, si debba acquistare un centrocampista di esperienza. A me piace vedere il Napoli composto da calciatori brevilinei e spettacolari, ma in Italia da anni vince la fisicità. L'Inter? Ha un calo sia fisico che mentale e credo che gli azzurri se arrivano affamati possono far davvero male".

M.D.A.