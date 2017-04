Serie A, Pescara-Roma 1-4: poker giallorosso, Spalletti condanna Zeman

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

24/04/2017 22:36

PESCARA ROMA SALAH - Missione compiuta per la Roma. I giallorossi travolgono senza troppi patemi il Pescara allungando a +4 il distacco in classifica sul Napoli e riportandosi a otto lunghezze dalla capolista Juventus. La squadra di Spalletti spreca tanto nella prima parte di gara e sblocca la contesa sul finire di tempo grazie all'uno-due di Strootman e Nainggolan. Nella ripresa, poi, è Salah con una doppietta ad arrotondare il risultato, prima della rete della bandiera dei 'Delfini' firmata da Benali e il definitivo 4-1 in favore degli ospiti. Per il Pescara di Zeman arriva così a cinque giornate dal termine del campionato la matematica retrocessione in Serie B.

Pescara-Roma 1-4

44' Strootman; 45' Nainggolan; 48', 60' Salah; 83' Benali (P)



CLASSIFICA: Juventus punti 83, Roma 75, Napoli 71, Lazio 64, Atalanta 63, Milan 58, Inter 56, Fiorentina 55, Torino 48, Sampdoria 45, Udinese 43, Cagliari 38, Chievo 38, Sassuolo 36, Bologna 35, Genoa 30, Empoli 29, Crotone 24, Palermo 16, Pescara 14.