24/04/2017 21:45

PESCARA ROMA EL SHAARAWY - Si sveglia nel finale di tempo la Roma, che chiude la prima frazione sul doppio vantaggio in casa del Pescara grazie alle reti in 2' di Strootman e Nainggolan. Stephan El Shaarawy analizza la prestazione dei giallorossi: "Era importante passare in vantaggio, non basta creare le occasioni. Bisogna buttarla dentro", ha dichiarato l'attaccante giallorosso a 'Premium Sport'.

G.M.