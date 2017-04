24/04/2017 21:34

NEWS ATLETICO MADRID/ Diego Pablo Simeone è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Villarreal: "Il Clasico? Il mio unico pensiero è il Villarreal - ha spiegato il 'Cholo' - siamo in condizione di lottare per il terzo posto, ma pensiamo alla partita, poi vedremo dove saremo".

S.F.