Calciomercato Inter, dalla Premier: 110 milioni per Mbappé

24/04/2017 21:05

MANCHESTER CITY MBAPPE' - Il Manchester City pronto a fare follie per Kylian Mbappé. L'astro nascente del Monaco e pericolo numero uno in Champions per la Juventus, sarebbe infatti in cima alla lista della spesa di Guardiola per la prossima stagione: stando al 'Sunday Express', il manager dei 'Citizens' avrebbe intenzione di mettere sul piatto quasi 110 milioni di euro per il cartellino del 18enne talento francese. Mbappé, nei desideri anche di PSG, Real Madrid e delle big nostrane Milan, Juve e soprattutto Inter, ha finora segnato 23 reti complessive in stagione.

G.M.