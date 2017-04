Juventus, Khedira senza paura: "Sogno la finale di Champions contro il Real Madrid"

24/04/2017 21:17

NEWS JUVENTUS/ In un'intervista concessa alla 'Bild', Sami Khedira ha parlato della possibilità di incontrare il Real Madrid in finale di Champions League: "Con il Monaco servirà una prestazione super perché hanno un attacco eccezionale, ma noi faremo del nostro meglio per arrivare a Cardiff. Se dovessmo superare la semifinale, sogno di giocare la finale di Champions League contro il Real Madrid dei miei amici Kroos e Modric" ha spiegato il tedesco che ha militato dal 2010 al 2015 proprio nel Real Madrid.

S.F.