Calciomercato Roma, subito un doppio colpo per Monchi!

24/04/2017 20:41

ROMA MONCHI KRYCHOWIAK NAVAS - E' di oggi l'ufficialità dell'arrivo alla Roma del nuovo Ds Monchi. L'ex uomo-mercato del Siviglia si è messo subito al lavoro per la finestra della prossima estate e, oltre al nodo da sciogliere sul tecnico (Emery in pole in caso di divorzio con Spalletti), da alcune settimane avrebbe già iniziato a valutare alcune piste per puntellare la rosa dei capitolini per la stagione che verrà. Due profili su tutti, in questo momento, stuzzicherebbero la fantasia di Monchi: Grzegorz Krychowiak e Jesus Navas, entrambi portati a Siviglia dal dirigente spagnolo durante la sua lunga parentesi in Andalusia.



Il centrocampista della Nazionale polacca potrebbe rilanciarsi in Serie A dopo una parentesi finora deludente con la maglia del Paris Saint-Germain e magari seguire proprio Emery nella Capitale, mentre l'esterno classe '85 rappresenta un'occasione visto che è in scadenza di contratto con il Manchester City e difficilmente rinnoverà il matrimonio con l'undici allenato da Guardiola. La Roma di Monchi inizia già a prendere forma.