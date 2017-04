Calciomercato Roma, Massara: "Monchi gran colpo! Ecco il futuro di Spalletti e Totti"

24/04/2017 20:36

CALCIOMERCATO ROMA/ Intervenuto ai microfoni di 'Premium Sport' prima del match contro il Pescara, il direttore sportivo della Roma Frederic Massara ha parlato così dell'arrivo nella capitale di Monchi e del futuro di Totti e Spalletti: "L'arrivo di Monchi è un acquisto importante, ci sono tutti i presupposti per avvicinarsi alla Juventus. Questa Roma si muove per migliorare sempre. Già abbiamo ridotto il gap con i bianconeri rispetto agli anni passati. Ci auguriamo di vincere molti trofei e Monchi ci aiuterà. Il futuro di Spalletti? Da quando è arrivato abbiamo delle medie punti straordinarie. Spalletti è stato chiaro, a fine anno avremo modo di confrontarci. I problemi fisici di Totti? Ieri ha preso una botta all’alluce. Ci dispiace che Totti non ci sia soprattutto per il pubblico di Pescara. La grandezza di Totti rimane e avrà un futuro importante da dirigente nella Roma".

S.F.