Atalanta-Juventus, doppio allarme per Gasperini

24/04/2017 20:20

ATALANTA JUVENTUS GOMEZ KESSIE' - Doppio allarme in casa Atalanta in vista della 'partitissima' di venerdì sera contro la capolista Juventus. Oltre a Kessié, uscito per un infortunio alla caviglia nell'ultima sfida con il Bologna, anche il 'Papu' Gomez è alle prese con qualche acciacco e oggi si è allenato a parte insieme al centrocampista ivoriano. Gian Piero Gasperini si augura ovviamente di recuperare entrambi per l'anticipo di campionato al cospetto di una Juve lanciatissima verso il sesto scudetto consecutivo, con gli orobici a caccia di un risultato di prestigio ma soprattutto di punti preziosi per blindare una storica qualificazione in Europa League.

G.M.