Milan, strigliata di Montella alla squadra

24/04/2017 18:26

MILAN MONTELLA / Vincenzo Montella non ha mandato giù il ko interno del Milan contro l'Empoli: l'allenatore rossonero oggi ha tenuto a rapporto la squadra. Un incontro che è servito al tecnico per strigliare i calciatori e invitarli a tenere alta la concentrazione nelle ultime cinque giornate di campionato: un finale di stagione nel quale il Milan si gioca l'Europa. E Montella ha specificato che non è intenzionato a veder sciupato quanto di buono finora costruito.

B.D.S.