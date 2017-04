Calciomercato Inter da Murillo a Perisic: il punto sulle cessioni

Stefano Migheli

24/04/2017 18:30

CALCIOMERCATO INTER / Il calciomercato Inter è in continua evoluzione tra entrate e uscite, soprattutto dopo i clamorosi ribaltoni nel post partita di Firenze che hanno praticamente ufficializzato l'addio di Pioli a fine stagione. Le dimissioni del tecnico (respinte sino a questo momento, ma una nuova sconfitta a Napoli comprometterà definitivamente la sua avventura a Milano) aprono a nuovi scenari per quanto riguarda acquisti e cessioni, legate inevitabilmente al nuovo nome che si siederà sulla panchina nerazzurra.

Calciomercato Inter, il punto sulle uscite

I nuovi aggiornamenti, almeno per il momento, non portano grosse novità in difesa: Andreolli e Sainsbury, definiti esuberi dalla società, partiranno comunque anche con il nuovo allenatore. A questo punto resta da definire la posizione di Murillo, sul quale verrà fatta una nuova valutazione. Eloge Yao andrà a farsi le ossa, mentre Santon è diventato un obiettivo di calciomercato della Fiorentina del Ds Corvino. Nagatomo, come Murillo, sarà valutato dal nuovo allenatore, anche se la società preme per cederlo all'estero. Il nome caldissimo in uscita è sempre legato a Brozovic, anche se la nuova involuzione di Kondogbia potrebbe clamorosamente riaprire le porte ad una cessione in Premier League. Solo se arrivasse Jardim, tecnico che l'ha avuto al Monaco, sarebbero certo di restare. In bilico anche Banega per gli stessi motivi di Nagatomo e Murillo. In attacco Gabigol sta facendo discutere e le nuove dichiarazioni dell'agente ("Ho parlato con i dirigenti nerazzurri: risolveremo la questione e se non giocherà, o meglio, se in futuro non avrà la possibilità di giocare, allora lo manderemo in prestito in un club europeo“) sanno di ultimatum alla dirigenza, decisamente imbarazzata anche per quanto riguarda la gestione decisamente discutibile del ragazzo. In ultima analisi, anche il destino di Perisic dipenderà dal nuovo allenatore ma soprattutto dall'offerta che arriverà.