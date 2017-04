Calciomercato Napoli, per Ghoulam spunta un'altra pista italiana

24/04/2017 18:11

CALCIOMERCATO NAPOLI GHOULAM MILAN / Contratto in scadenza nel 2018, rinnovo lontano: per Faouzi Ghoulam questi sembrano essere gli ultimi mesi al Napoli. Tutti i segnali lasciano presagire un addio del terzino algerino nel calciomercato estivo, soprattutto se dovesse arrivare un'offerta importante. Quella che potrebbe fare il Milan cinese: secondo quanto riferito da 'Sky', infatti, il duo Fassone-Mirabelli avrebbe messo gli occhi sul calciatore azzurro e in estate la società rossonera potrebbe farsi avanti.

Su Ghoulam ci sono diverse squadra: dal Psg al Bayern Monaco, dall'Atletico Madrid all'Inter. Ora anche il Milan si inserisce nella corsa all'ex terzino del Saint-Etienne.