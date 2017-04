Calciomercato Inter, dalle dimissioni di Pioli alle rivelazioni di Ausilio: intrigo panchina

24/04/2017 18:12

RIVELAZIONE AUSILIO NUOVO TECNICO INTER - La batosta di Firenze ha ufficiosamente confermato la separazione tra Pioli e l'Inter, un addio ulteriormente palesato dalle dimissioni del tecnico che a questo punto della stagione la società ha deciso di respingere, soprattutto per una questione di buon senso visto che siamo a fine campionato e gli obiettivi stagionali sono (quasi) irrimediabilmente compromessi. Tuttavia circolano delle voci di calciomercato secondo cui il direttore sportivo Piero Ausilio avrebbe 'congedato' il tecnico parmigiano prima della fine della stagione, ecco come.

Rivelazione Ausilio, arrivano conferme: l'Inter cambierà tecnico

La rivelazione sarebbe la seguente: Ausilio avrebbe parlato con il padre di un giocatore chiedendo spiegazioni in merito al poco spazio avuto in questa stagione. La risposta del Ds è stata sorprendente: egli avrebbe infatti dichiarato di avere pazienza perché l'Inter avrebbe cambiato allenatore al termine del campionato in corso. Dunque, non resta che aspettare la fine della stagione per avere le risposte che la società sta aspettando ormai da tempo: Suning ha dato alcuni giorni a Conte e Simeone per avere una risposta definitiva in merito al possibile trasferimento in nerazzurro. In cima alla lista dei desideri del calciomercato Inter c'è il tecnico del Chelsea che si sta giocando Premier ed FA Cup; la pista è complicata anche se persistono i punti di vista differenti tra l'ex ct e la dirigenza dei 'Blues' - impegnata nel trovare l'accordo per il rinnovo - che ad oggi non si sarebbero ancora accorciate nonostante se ne parli da mesi. Per quanto riguarda Simeone, anche in questo caso resta da valutare se l'Atletico Madrid andrà avanti in Champions League oppure no. Terzo incomodo è Luciano Spalletti, vicino all'addio alla Roma anche se in questo momento non ci sarebbe stato un vero e proprio approccio. Tramonta invece l'idea Allegri, decisamente non percorribile in questo momento.