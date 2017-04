Calciomercato Juventus, Neto verso l'addio: Napoli e Lazio alla finestra

Oscar Maresca

24/04/2017 19:00

CALCIOMERCATO JUVENTUS NETO / Il secondo portiere della Juventus, Neto, è stato scelto da Allegri per sostituire il collega Buffon, lasciato a riposo per l'occasione, nella partita di ieri contro il Genoa. Il brasiliano si è fatto trovare pronto ed è stato autore di una buona prova.

Sempre attento quando chiamato in causa, Neto ha concluso la sua partita lasciando la porta inviolata, complice anche l'egregia prestazione dei compagni, che con 4 reti segnate hanno travolto il Genoa di Juric. Quella di ieri per l'ex Fiorentina è stata la presenza numero 12 in questa stagione. Relativamente poche forse, anche se dietro una leggenda come Buffon c'era da aspettarselo. Lo scarno minutaggio in bianconero e l'età non troppo avanzata (27 anni) potrebbero spingerlo a dire addio alla Juve in estate, diventando un'ottima pedina di scambio per il prossimo calciomercato.

Calciomercato Juventus, Neto verso l'addio per giocare di più

Neto arrivò a Torino a parametro zero nell'estate del 2015. Fu un davvero un ottimo colpo per il calciomercato Juventus. Il portiere firmò un contratto fino al 2019, ma adesso le cose potrebbero cambiare. Una sua eventuale cessione garantirebbe alle casse della Juventus una ricca plusvalenza. Possibile anche che venga ceduto in prestito, in modo da fargli accumulare minutaggio, per poi ritornare con ancor più esperienza a Torino.

Sono tante le squadre di Serie A e non solo interessate al giocatore. In Italia Napoli e Lazio su tutte, entrambe alla ricerca di portieri per la prossima stagione. Se arriveranno offerte concrete il club bianconero potrebbe valutarle e decidere il da farsi. La cosa certa è che Neto concluderà questa stagione alla Juventus, pronto a fare bene, qualora Allegri decidesse di schierarlo dal primo minuto.