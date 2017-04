Pescara-Roma, Monchi in viaggio verso l'Adriatico

24/04/2017 17:38

PESCARA ROMA MONCHI / Tifoso di eccezione per la Roma questa sera allo stadio 'Adriatico' di Pescara: in occasione della partita che potrebbe avvicinare i giallorossi al secondo posto, ci sarà la prima 'uscita' di Monchi come direttore sportivo in pectore della società capitolina. L'ex dirigente del Siviglia, arrivato oggi a Roma, è partito alla volta del capoluogo abruzzese ed è atteso allo stadio questa sera per la gara della formazione di Spalletti.

B.D.S.