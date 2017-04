ITALIANS – Giovinco torna a incantare, Conte conquista la finale di FA Cup

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

24/04/2017 17:48

ITALIANS - Torna su Calciomercato.it l'appuntamento settimanale con Italians: ecco le pagelle dei principali giocatori italiani all'estero e i top ed i flop dell'ultimo turno di campionato: protagonisti in positivo Giovinco, Conte e Ranocchia. Flop Lanzafame, Carrera e Rossi.

Italians - Le pagelle dei giocatori italiani all'estero

PREMIER LEAGUE

MATTEO DARMIAN (Manchester United) 6 – Alterna bene le due fasi e porta a termine una buona partita contro il Burnley.

ANDREA RANOCCHIA (Hull City) 7 – Il match con il Watford si mette in salita già a metà del primo tempo per l’espulsione di Niasse. A lui il merito di dare consistenza al reparto arretrato e contribuire alla conquista di un grande successo.

STEFANO OKAKA (Watford) 5,5 – Entra in campo a metà ripresa sul 2-0, forse troppo tardi per riaprire la partita.

NON HANNO GIOCATO: Angelo Ogbonna (West Ham), Vito Mannone (Sunderland), Fabio Borini (Sunderland), Manolo Gabbiadini (Southampton).

DALLA PANCHINA:

ANTONIO CONTE (Chelsea) 7,5 – Grande match con il Totthenam, la sua squadra vince 4-2 e guadagna meritatamente l’accesso alla finale della FA Cup.

WALTER MAZZARRI (Watford) 5,5 – La stagione sembra doversi chiudere così, tra alti e bassi. Anche contro l’Hull City una prestazione incolore, con la sua squadra incapace di ottimizzare le occasioni e gestire i momenti complessi.

LIGUE 1

MARCO VERRATTI (Psg) 6,5 – Con il Montpellier detta i tempi per novanta minuti ed esce prima del triplice fischio per raccogliere gli applausi del pubblico presente sugli spalti.

ANDREA RAGGI (Monaco) 6,5 – In campo dal primo minuto per dare maggiore consistenza alla linea difensiva sulla sinistra. Gioca una buona gara per tutti novanta minuti contro il Lione.

MARIO BALOTELLI (NIZZA) 5 - Entra all'87' e dopo pochi secondi rimedia un giallo per proteste nel pareggio 1-1 tra Tolosa e Nizza.

NON HANNO GIOCATO: Morgan De Sanctis (Monaco), Thiago Motta (Psg).

BUNDESLIGA

GIULIO DONATI (Mainz) 6 – Chiude bene le diagonali, non commette sbavature in fase di contenimento. Poche volte in avanscoperta, ma contro il Bayern gli si chiedeva una partita più attenta.

NON HANNO GIOCATO: Vincenzo Grifo (Friburgo), Luca Caldirola (Brema).

DALLA PANCHINA:

CARLO ANCELOTTI (Bayern Monaco) 5,5 – I suoi sbagliano l'approccio alla gara, subendo nel primo tempo l'entusiasmo del Mainz. Il pareggio, alla fine, serve a limitare i danni.

LIGA

SIMONE ZAZA (Valencia) 5,5 – Entra nell'ultimo quarto d’ora e riesce a fare poco o niente per cambiare le sorti del match contro il Malaga, già in vantaggio per 2-0.

SALVATORE SIRIGU (Osasuna) 5,5 – Contro il Gijon finisce 2-2. Fa buona attenzione tra i pali, non riesce a evitare le reti, ma compie qualche parata interessante.

ROBERTO SORIANO (Villarreal) 6 – Un tempo e mezzo contro il Leganes giocato a buon ritmo, quando cala di tono Escriba lo tira fuori.

NICOLA SANSONE (Villarreal) 6 – Gioca dal primo minuto e crea qualche buona occasione, anche se spesso le sue azioni non vengono seguite dai compagni. Si guadagna comunque la sufficienza.

FRANCO VAZQUEZ (Siviglia) 6 – Ultimi dieci minuti di gara per lui, quanto basta per tenere palla e giungere alla fine mantenendo il vantaggio di 2-0 sul Granada.

NON HANNO GIOCATO: Daniele Bonera (Villarreal), Cristiano Piccini (Betis Siviglia), Giuseppe Rossi (Celta Vigo), Alessio Cerci (Atletico Madrid).

MLS

ANDREA PIRLO (New York City) 5,5 – Gioca al di sotto di suoi standard soliti, contro l'Orlando City non è la sua migliore giornata.

SEBASTIAN GIOVINCO (Toronto) 8 – Il successo con il Chicago Fire lo firma lui, grazie a una doppietta decisiva. Apre le danze su azione, le chiude con una punizione perfetta che non lascia scampo al portiere.

MARCO DONADEL (Montreal) 6,5 – La rimonta con il Philadelphia comincia da un suo assist per Piatti. Da quel momento la sua prestazione cambia in positivo, così come quella dell'intera squadra.

MATTEO MANCOSU (Montreal) 5,5 – Anche in questa occasione lavora per la squadra, ma nel corso della gara un suo gol avrebbe fatto decisamente comodo.

ANTONIO NOCERINO (Orlando City) 6 – In mezzo al campo incontra un certo Pirlo, gioca con impegno e abnegazione e alla fine porta a casa una vittoria importante dal campo del New York City.

NON HANNO GIOCATO: Paolo Tornaghi (Vancouver).

RESTO DEL MONDO

CRISTIAN PASQUATO (Krylya Sovetov Samara) 6 – Gioca un'attenta partita in fase difensiva, guadagnando insieme ai compagni un buon pari contro il Kazan.

GRAZIANO PELLE' (Shandong Luneng) 6,5 – La sua rete nella ripresa vale un punto d'oro per la classifica.

DAVIDE LANZAFAME (Honved) 5 – Giornata da dimenticare. Nello scontro diretto con il Vasas serviva una vittoria e una prestazione decisiva da parte sua. Il ko brucia troppo.

DOMENICA CRISCITO (Zenit) 6 – Partita nervosa contro l'Ural, lui non casca nella trappola anche se si becca un cartellino giallo. Serviva vincere: obiettivo raggiunto.

NON HANNO GIOCATO: Nicola Leali (Olympiakos), Salvatore Bocchetti (Spartak Mosca), Antonio Donnarumma (Asteras), Giandomenico Mesto (Panatinaikos).

DALLA PANCHINA:

MASSIMO CARRERA (Spartak Mosca) 5 – Sconfitta pesante sul campo del Rostov. Un passivo di 3-0 che richiama tutti a riprendere in mano la concentrazione sul campionato.

MARCO ROSSI (Honved) 5 – Sconfitta che brucia con il Vasas, terza della classe, che permette al Videoton di agganciare la sua squadra in testa della classifica.

FABIO CANNAVARO (Tianjin Quanjian) 5,5 – Secondo pareggio consecutivo che allunga la serie positiva ma non lascia pienamente soddisfatti. Il vantaggio maturato nel primo tempo andava gestito con una ripresa più attenta.

Italians - Top e Flop 3 italiani all'estero

TOP

SEBASTIAN GIOVINCO (Toronto) 8

ANTONIO CONTE (Chelsea) 7,5

ANDREA RANOCCHIA (Hull City) 7

FLOP

DAVIDE LANZAFAME (Honved) 5

MASSIMO CARRERA (Spartak Mosca) 5

MARCO ROSSI (Honved) 5