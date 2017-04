24/04/2017 17:25

CALCIOMERCATO TORINO CAIRO BELOTTI / Cairo ribadisce il concetto espresso più volte su Andrea Belotti: vorrebbe tenerlo un altro anno al Torino. Intervenuto a 'Radio 24', il presidente grana ha spiegato: "Ancora non ci ha chiamato nessuno, ma so che vengono a vedere Belotti tutte le squadre più importanti. Spero che i cento milioni non arrivino: voglio tenerlo un altro anno, sul mercato vogliamo rafforzarci".

B.D.S.