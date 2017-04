Calciomercato Milan, insidia francese: Aubameyang nel mirino del Psg

Martin Sartorio ( Twitter: @SartorioMartin)

24/04/2017 17:14

CALCIOMERCATO MILAN AUBAMEYANG PSG / Pierre-Emerick Aubameyang è il nome in cima alla lista dei desideri del calciomercato Milan della prossima estate. L'attaccante gabonese sarebbe il prescelto dal nuovo Direttore sportivo, Massimiliano Mirabelli e non è un caso che la settimana scorsa è volato a Monaco, insieme a Vincenzo Montella, per osservarlo da vicino con la maglia del Borussia Dortmund, nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Riuscire a portare il bomber che in stagione ha già messo a segno più di 30 gol non sarà, però, per nulla facile.

Aubameyang - come riporta 'France Football' - è infatti finito nel mirino del Psg. I francesi sono alla ricerca di un centravanti di spessore e il classe '89 è tra i profili individuati per rinforzare il reparto avanzato. Insieme al calciatore scuola Milan piace anche Sanchez

Calciomercato Milan, da Morata a Benzema: le alternative ad Aubameyang

Se il Milan non dovesse riuscire a riportare a casa Aubameyang, è chiaro che dovrà provare comunque ad acquistare un attaccante. Il calciomercato estivo non può che ripartire da un vero bomber. Oltre al calciatore del Borussia Dortmund i rossoneri continuano a seguire con interesse anche Benzema e Morata del Real Madrid e Lacazette del Lione. In alternativa resta in piedi anche l'idea Kalinic della Fiorentina, che piace parecchio a Montella. Sembra evidente, quindi, che il futuro di Bacca sarà quasi certamente lontano da Milano. Il colombiano d'altronde non è mai stato un profilo molto consono con lo stile di gioco del tecnico rossonero.