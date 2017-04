Napoli, i numeri non tradiscono Sarri: intanto la Roma tenta la fuga

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

24/04/2017 17:29

NAPOLI SASSUOLO SARRI CHAMPIONS ROMA / Decisamente negative le news Napoli dopo il pareggio contro il Sassuolo di Di Francesco. Due punti persi in casa dei neroverdi, con i partenopei in vantaggio con il solito Mertens. L'errore di Hamsik però complica tutto, rimarcando ancora una volta come il gruppo di Sarri tenda a farsi male da solo, soprattutto quando i tre punti risultano fondamentali.

Nonostante tutto il cammino azzurro, numeri alla mano, risulta positivo, se paragonato a quello dello scorso anno. Conclusa la 33a giornata infatti Sarri aveva ottenuto 70 punti, mentre il pari di domenica gli ha consentito di portarsi in vantaggio di 1 punti su se stesso. Una magra consolazione, considerando che la Roma di Spalletti stasera potrebbe fare un passo decisivo per la Champions League diretta.

Napoli, Sarri batte se stesso eppure si peggiora

Molto spesso Maurizio Sarri fa sfoggio dei numeri positivi della sua squadra, nonostante l'addio di Higuain nello scorso calciomercato, dal possesso palla ai tanti tiri. E' avvenuto contro la Juventus ad esempio, con i bianconeri in gran difficoltà, anche se alla fine in campionato si è ottenuto un solo punto e in Coppa si assisterà a una finale tra i bianconeri e la Lazio.

Un punto in più rispetto allo scorso anno eppure una Roma che stasera potrebbe portarsi a +4. Giallorossi e azzurri sanno bene quali siano i rischi del preliminare di Champions League, date le eliminazioni subite e, proprio per questo, evitare il terzo posto diventa un obiettivo chiave in vista della prossima stagione.

Al termine del campionato mancano cinque giornate, con 15 punti in palio. Il calendario della Roma non è dei più semplici, con Lazio, Juventus e Milan sulla strada, ma di certo Spalletti proverà a superare se stesso, con gli 80 punti ottenuto nel 2015-16. Al Napoli serviranno 12 punti per far meglio, anche se per la Champions potrebbero non bastare. E' tempo di dire addio ai passi falsi, a partire dalla sfida all'Inter, che Mertens e compagni proveranno a scaraventare fuori dalla lotta europea una volta per tutte.