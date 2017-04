Torino, il rimpianto europeo di Cairo

24/04/2017 16:33

TORINO CAIRO EUROPA / E' l'Europa il rimpianto di Urbano Cairo. Il presidente del Torino parlando a 'Radio 24' confessa di rimpiangere i cinque rigori sbagliati in stagione: "Abbiamo cambiato tanto quest'anno e siamo a dieci punti dall'Europa. Senza tutti i rigori sbagliati, saremmo là. In ogni caso a cinque giornate dalla fine, siamo già il settimo attacco più prolifigo nella storia del Torino".

Insomma, un Cairo soddisfatto anche perché con Mihajlovic "l'intesa cresce di giorno in giorno" e la rosa presenta "tanta qualità: penso a Zappacosta e Baselli, Ljajic nel nuovo ruolo sta facendo bene. Per non parlare di Belotti".

B.D.S.