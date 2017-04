Lecce, UFFICIALE: Rizzo nuovo allenatore

25/04/2017 01:37

LECCE RIZZO PADALINO / Esonerato Pasquale Padalino dopo la sconfitta contro il Messina, il Lecce ha scelto il nuovo allenatore: si tratta di Roberto Rizzo, che ha firmato un contratto fino al termine della stagione con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie B. Il Lecce è al momento al secondo posto nella classifica del girone C di Lega Pro che ieri ha visto la festa del Foggia per la promozione matematica nel campionato cadetto.

