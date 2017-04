Calciomercato Inter, agente Griezmann: "Clausola da 100 milioni". Poi esclude i nerazzurri

24/04/2017 15:40

CALCIOMERCATO INTER GRIEZMANN / A dispetto delle voci, l'Inter non sarebbe sulle tracce di Antoine Griezmann. Perlomeno in modo concreto. E' stato lo stesso agente del 26enne attaccante francese a non inserire i nerazzurri nella corsa al cartellino del suo assistito: "Nel suo contratto con l'Atlético Madrid - in scadenza nel 2021, ndr - è presente una clausola da 100 milioni di euro che non è aggirabile, per cui bisogna restringere il cerchio delle pretendenti. Ben tre sono inglesi: nello specifico Manchester United, il primo club a farsi vivo, Chelsea e Manchester City - ha svelato Eric Olhats ai microfoni di 'Téléfoot' - Due, invece, sono le spagnole: naturalmente Real Madrid e Barcellona". Il rappresentante di Griezmann ha escluso pure il Paris Saint Germain: "Mai sentito".

R.A.