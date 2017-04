Milan-Empoli, da Suso a Lapadula: le reazioni social alla sconfitta

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

MILAN EMPOLI SOCIAL NETWORK / E chi se l'aspettava una sconfitta del Milan a San Siro contro l'Empoli? Considerando altri stop inattesi già avuti nel corso della stagione, forse non bisognerebbe essere troppo sorpresi, però in un momento così decisivo in ottica Europa League era lecito attendersi che i ragazzi di Vincenzo Montella battessero in casa propria una squadra in lotta per la salvezza. E, invece, il nuovo passo falso rossonero è stato servito. E adesso conquistare l'accesso diretto alla competizione europea diventa complicato. E il sesto posto, che costringerebbe al preliminare, non fa impazzire di gioia l'ambiente rossonero. Dalle news Milan emerse, la sesta piazza non viene vista come un incubo però l'idea di iniziare prima la preparazione e di saltare la tournée in Cina non stuzzica affatto.

Milan, i giocatori vogliono riscattarsi a Crotone

Solitamente quando c'è una vittoria o un pareggio come quello dell'ultimo derby in casa Milan sono in molti a parlare. Sia ai media che sui social diversi giocatori esprimono i propri pensieri sulla partita appena giocata. Ieri l'unico ad aver parlato ai microfoni dei giornalisti è stato Gianluca Lapadula, oltre a mister Montella e al direttore sportivo Massimiliano Mirabelli. E lo stesso numero 9 rossonero è stato tra i pochissimi a dire la propria anche sui social network.

Lapadula su Instagram ha scritto "Cinque finali!", facendo riferimento al fatto che mancano cinque partite alla fine del campionato e che il Milan deve giocare per vincerle tutte. Suso, autore di una prova negativa con tanto di rigore sbagliato, invece si è così espresso sul medesimo social network: "Ieri è stata una brutta giornata. Grazie ai tifosi perché une volte in più eri il migliore. Mancano cinque finali". Gerard Deulofeu, sempre al centro di voci di calciomercato, su Instagram ha cercato di caricare l'ambiente con una frase breve ma chiara: "Insieme per la prossima partita squadra".

