Calciomercato Juventus, è Sanchez il vero obiettivo per sostituire Mandzukic

CALCIOMERCATO JUVE SANCHEZ / Quello di Alexis Sanchez, ormai, sembra sempre più un segreto di Pulcinella. Tutti sanno, dentro e fuori dalla Premier League, che nella prossima finestra di calciomercato il ragazzo cileno saluterà tutti e cambierà maglia. La sua storia d'amore con l'Arsenal non ha mai veramente spiccato il volo e, con il contratto in scadenza nel 2018, il rinnovo sembra una possibilità davvero remota. I 'Gunners', però, non vogliono farsi trovare impreparati: perderlo a costo zero tra un anno sarebbe una disfatta dopo gli otre 40 milioni pagati al Barcellona tre anni fa, quindi meglio guadagnarci qualcosa già in estate. Lui continua a giocare, a fare del suo meglio, soprattutto a segnare: 24 reti e 18 assist, un ruolino incredibile in una stagione che può anche riservargli un trofeo, visto che proprio grazie ad un suo gol l'Arsenal è arrivato in Finale di FA Cup. E Wenger a margine del match ha blindato il suo gioiello ai microfoni dei giornalisti.

Calciomercato Juventus, le possibilità di prendere Alexis Sanchez si fanno più consistenti

L'ex Udinese e Barça è pronto a fare le valigie e di opportunità per lui in giro per l'Europa non ce ne sono poi così tante. L'Arsenal gli avrebbe detto si alla cessione, ma ad una sola condizione: non in Premier, per non rinforzare dirette concorrenti. Così le candidature di Chelsea o Manchester City sono già da accantonare. Le opzioni restano due: la più intrigante è quella bianconera, visto che nel prossimo calciomercato Juventus Marotta potrebbe essere costretto a trovare una soluzione per sostituire al meglio Mario Mandzukic e le caratteristiche del cileno sembrano perfette. Il prezzo non spaventa e Sanchez tornerebbe volentieri in Italia, in un calcio che l'ha fatto conoscere al grande pubblico e che ha sempre interpretato alla grande. L'altra opzione potrebbe portare, invece, in Francia: il PSG ha denaro da investire e guarda a Sanchez sempre con interesse. Un solo ostacolo: l'abbondanza di talento nel settore offensivo dei parigini (Cavani, Lucas, Draxler, Pastore, Di Maria) che, per il momento, non prevederebbe altre entrate. Marotta, dunque, può già muoversi. E dall'Inghilterra sono pronti a giurare che Sanchez tornerà a vestire il bianconero, stavolta quello di Torino.

