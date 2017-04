24/04/2017 15:03

SERIE A MILAN EUROPA LEAGUE / Sarà il Milan a conquistare l'ultimo posto utile per l'Europa League: ne è convinto il 54% di follower che ha risposto al sondaggio sull'account twitter ufficiale di Calciomercato.it. Poche speranze per Inter e Fiorentina che sono indicate rispettivamente nel 24% e 22% dei casi.

B.D.S.