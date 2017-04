Calciomercato Napoli, dal rinnovo di Mertens all'erede di Reina: il punto

24/04/2017 15:05

CALCIOMERCATO NAPOLI / A 'Radio Crc' Ciro Venerato ha fatto il punto sul calciomercato del Napoli, dal futuro-rinnovo di Mertens all'erede del 34enne Reina, entrambi in scadenza nel 2018: "Filtra ottimismo per quanto riguarda il prolungamento del 29enne belga, però finché non si mette nero su bianco si parla del nulla - le parole del giornalista 'Rai' vicino alle vicende degli azzurri - Il Napoli spera di fare breccia nel cuore di sua moglie anche perché, se dipendesse da Mertens, penso che il rinnovo sarebbe già arrivato. Nuovo portiere? Szczesny è il primo obiettivo - l'ingresso del polacco nei radar dei partenopei risale addirittura allo scorso autunno - ma tutto passa dalla guida tecnica dell'Arsenal. Wenger potrebbe dare una mano a De Laurentiis che è pronto a fare un'offerta di 5 anni al calciatore per un ingaggio di 3 milioni. I 'Gunners' non intendono prolungare il contratto con Szczesny, ma è impensabile che il Napoli possa pagare 16 milioni il cartellino. Il 27enne vedrebbe bene un futuro in azzurro anche perché De Sanctis ha parlato sempre benissimo della piazza azzurra. Per il successore di Reina non bisogna però scartare il nome del quasi 28enne Neto, gli azzurri lo seguono e hanno già parlato con l'agente (Castagna. ndr)".

R.A.