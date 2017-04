Juventus, Mandragora: "Dopo un anno di sacrifici, la gioia"

24/04/2017 14:44

JUVENTUS MANDRAGORA / Finalmente il campo dopo mesi di infortuni e lavoro fisica. Rolando Mandragora ha debuttato con la maglia della Juventus contro il Genoa, squadra che lo ha lanciato nel massimo campionato. Il centrocampista ha scelto 'Instagram' per raccontare la sua gioia: "Un anno duro, pieno di sacrifici, con in testa solo questo momento: l'emozione lascia il posto alla gioia, la concentrazione diventa grinta, la speranza si tramuta in consapevolezza che la strada intrapresa è quella giusta, anche se c’è ancora molto da fare. Felice di aver esordito con la maglia della Juventus in questo stadio, davanti a questo pubblico, proprio contro il Genoa, la squadra che tanto mi ha dato e da dove tutto è iniziato! Avanti cosi!"

