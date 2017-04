Calciomercato Milan, rinnovo Donnarumma: una questione di soldi

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

24/04/2017 14:59

CALCIOMERCATO MILAN RINNOVO DONNARUMMA / Il rinnovo di Gianluigi Donnarumma è rimasto in standby per diverse settimane a causa del contemporaneo stallo societario, ma la nuova dirigenza del Milan intende blindarlo al più presto. Nonostante la giovanissima età, il 18enne portiere ha già dimostrato di essere un elemento molto importante della squadra e ha il potenziale per diventare un top player. Il suo profilo è poi l'ideale per divenire in qualche anno capitano e simbolo del club rossonero. I tifosi se lo augurano, ma c'è un agente come Mino Raiola con cui dover fare i conti per chiudere questo importante accordo di calciomercato. Prima di pensare alla campagna acquisti, serve blindare il gioiello più prezioso dell'organico.

Calciomercato Milan, per Donnarumma ci sarà l'accordo

Marco Fassone ha già fatto partire i contatti con Raiola, però serve un faccia a faccia per far iniziare la trattativa. Entro la prossima settimana dovrebbe esserci un appuntamento in cui le parti cominceranno a dialogare per cercare un'intesa. La sensazione è che sia tutta una questione di soldi, più che di progetti. Ovviamente la nuova società rossonera dovrà esporre all'agente i propri piani per il futuro, però saranno i soldi a fare la differenza.

Raiola stesso sa che a Donnarumma farebbe bene restare ancora un paio di anni al Milan prima di spiccare eventualmente il volo verso altre piazze, ad oggi, più ambiziose. Nonostante Gigio abbia dimostrato già moltissimo, sia a livello di qualità tra i pali che sul piano della personalità, si tratta pur sempre di un 18enne e dunque per crescere con maggiore tranquillità la permanenza in rossonero al momento è la più auspicabile. Il ragazzo deve ancora migliorare e a Milano può farlo senza le enormi pressioni che attualmente generano ambienti come quelli di Real Madrid, Barcellona, Manchester City, Manchester United o Chelsea per esempio. L'ipotesi Juventus non viene contemplata, anche perché Donnarumma stesso nell'ultima sfida a Torino ha fatto intendere che la 'Vecchia Signora' non è tra le sue preferite.

Fassone dovrà cercare un punto di incontro con Raiola, il quale ovviamente cercherà di strappare un contratto più ricco possibile. Si parla di 4-4.5 milioni di euro netti richiesti dall'agente, contro i circa 2.5 con bonus che i rossoneri vorrebbero proporre. Si fa comunque largo l'ipotesi di garantire al procuratore italo-olandese una percentuale sul prezzo dell'eventuale futura cessione di Donnarumma. Il rinnovo del contratto di Gigio sarebbe simile a quello che Paul Pogba firmò con la Juventus, dato che allora Raiola beneficiò di quel tipo di clausola. Il calciomercato Milan dovrebbe partire dalla conferma del 18enne portiere e in tempi abbastanza brevi si potrebbe arrivare all'epilogo di questa vicenda.