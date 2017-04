Pescara-Roma, Sebastiani: "Spero di poter aiutare il Napoli. Troppa disparità nel calcio italiano"

24/04/2017 14:15

PESCARA ROMA SEBASTIANI / "Non abbiamo nulla da perdere, per questo affronteremo la Roma a viso aperto". Lo ha detto a 'Radio Crc' il numero uno del Pescara Daniele Sebastiani a poche ore dalla sfida con la formazione di Spalletti valida per la 33esima giornata di campionato: "Stasera mi auguro di poter dare una mano al Napoli - ha aggiunto - Nelle ultime partite, con la squadra al completo, la mia squadra ha dimostrato di potersela giocare in questa serie A per cui siamo fiduciosi. Se Zeman fosse arrivato prima? Sono sempre del parere che valutare dopo è semplice. Quest'anno abbiamo avuto una serie di difficoltà che unite alla sfortuna hanno portato a questa annata. Recriminare oggi non serve a nulla".

Sebastiani si dice favorevole al 'paracadute' che l'anno prossimo gli consentirà di allestire una squadra subito pronta per il ritorno in massima serie: "In realtà serve alle società che retrocedono per coprire i danni che hanno fatto per restare in A e non per finanziare la stagione successiva - ha precisato - Una neopromossa avrà a disposizione tra i 16 e i 17 milioni netti, mentre per esempio la Juventus ne prende 115, per cui è dura e non credo che la Premier abbia questo sistema. Se le piccole non cresceranno mai, sarà sempre più difficile reggere l'intero sistema", ha concluso Sebastiani.

R.A.