Calciomercato Arsenal, Bellerin-Barcellona? Ecco il commento del giocatore

25/04/2017 03:17

ARSENAL BELLERIN BARCELLONA - Il Barcellona non molla la presa su Hector Bellerin. Il 24enne esterno destro, cresciuto nella cantera catalana, continua ad essere l'obiettivo numero uno per rinforzare la corsia difensiva, ma non sarà facile strapparlo all'Arsenal. Lo stesso calciatore ha così commentato le voci sul suo futuro: "Non so se sono arrivate offerte - ha detto a 'Sport' - Penso solo al campo, il resto compete al mio agente. Ho ancora due anni di contratto con i 'Gunners', questa è l'unica cosa certa".

A.L.