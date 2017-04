DIRETTA Serie A, Atalanta-Juventus, formazioni ufficiali: Gomez prima punta LIVE

Alessio Lento (@lentuzzo)

28/04/2017 19:45

ATALANTA JUVENTUS DIRETTA SERIE A - La Juventus apre la trenquattresima giornata del campionato di serie A facendo visita all'Atalanta. La sorprendente squadra guidata dall'ex Gian Piero Gasperini è quinta in classifica ad un solo punto dalla Lazio quarta e con cinque di vantaggio sul Milan. I bianconeri di Allegri, che mercoledì saranno impegnati nell'andata delle semifinali di Champions League contro il Monaco, vogliono continuare la corsa scudetto e portarsi a -5 dalla matematica conquista del campionato. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Atleti Azzurri d'Italia'. Sorpresa nella formazione titolare dell'Atalanta: Gasperini schiera il 'Papu' Gomez come punta centrale.

FORMAZIONI UFFICIALI

Atalanta (3-4-3): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Conti, Cristante, Freuler, Spinazzola; Hateboer, Gomez, Kurtić

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Khedira; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All. Allegri

CLASSIFICA: Juventus 83; Roma 75; Napoli 71; Lazio 64; Atalanta 63; Milan 58; Inter 56; Fiorentina 55; Torino 48; Sampdoria 45; Udinese 43; Cagliari e Chievo 38; Sassuolo 36; Bologna 35; Genoa 30; Empoli 29; Crotone 24; Palermo 16; Pescara 14