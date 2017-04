Calciomercato Roma, a caccia del vice Dzeko: due nuovi nomi in lista

24/04/2017 13:51

CALCIOMERCATO ROMA VICE DZEKO FALCINELLI BABACAR / Una stagione da fenomeno quella di Dzeko alla Roma. Ancora una volta il bosniaco conferma come la sua seconda stagione in una nuova squadra sia decisamente migliore della prima. Un anno d'ambientamento, per poi godere di 35 reti in 46 match disputati.

Una vera alternativa a lui non c'è in rosa, con Spalletti che non gli ha quasi mai consentito di riposarsi. Tutto questo ovviamente lascia pensare a una Roma impegnata nel prossimo mercato alla ricerca di un suo degno vice. Tanti i nomi accostati ai giallorossi ma, come riportato da 'AsRomaLive.it', due nuovi attaccanti si sarebbero aggiunti alla lista. Si tratta di Diego Falcinelli e di Khouma Babacar.

La punta del Crotone, di proprietà del Sassuolo, ha realizzato 12 reti in 32 presenze, mentre il giocatore viola non ha avuto tanto spazio, pur riuscendo a trovare 12 realizzazioni vincenti in 26 match disputati. Tutte idee da prendere in considerazione per la prossima stagione, in vista della quale non sarebbe da escludere un ritorno di fiamma per Defrel.

L.I.