Calciomercato Juventus, Orsolini sarà prestato: Pescara in pole

Salvatore Lavino (Twitter @sal85lav)

24/04/2017 15:30

JUVENTUS ORSOLINI CALCIOMERCATO / E' stato accolto come un potenziale colpaccio di calciomercato per il futuro, e la Juventus ha tutte le intenzioni per far sì che questa aspettativa da parte di Riccardo Orsolini venga rispettata. Il giovane talento prelevato dall'Ascoli lo scorso 30 gennaio dopo un duello con il Napoli, ha totalizzato fino ad oggi 37 presenze condite da 7 gol e 6 assist, confermando di essere tra i maggiori prospetti di quest'anno in Serie B assieme ad altri interessantissimi giocatori, come Amato Ciciretti del Benevento.

Orsolini, esterno offensivo di 20 anni capace di giocare su entrambe le fasce, stando al piano appositamente studiato dalla Juventus per la sua crescita dovrebbe svolgere il prossimo ritiro estivo aggregandosi all'organico agli ordini di Massimiliano Allegri per poi proseguire la propria maturazione tecnica, tattica e personale. Nel frattempo la Juventus si concentrerebbe su calciatori più adatti al presente che al futuro, come Federico Bernardeschi. In questo senso, ad oggi, sembra essere il Pescara la società che più di tutte nutre delle possibilità di poter usufruire del prestito, e non sarebbe la prima volta che gli abruzzesi si mostrerebbero disponibili ad aiutare la Juventus.

Juventus, Orsolini segue la strada tracciata da altri

I precedenti del calciomercato Juventus in ottica giovani, in relazione con la compagine adriatica, vedono già diversi elementi di belle speranze compiere il percorso alla volta dell'Abruzzo per quello che si spera essere un proficuo 'parcheggio' temporaneo: tra gli affari più recenti ci sono quelli per Alberto Cerri, Grigorios Kastanos e Marco Camilleri. Il primo, possente centravanti di 21 anni, è finito in maglia biancoazzurra nello scorso mese di gennaio totalizzando 10 presenze e 2 gol dopo l'ottima stagione vissuta al Cagliari l'anno scorso e la parentesi da settembre a dicembre con la SPAL.

C'è poi il cipriota Kastanos (19), che la Juventus ha affiliato dal 2014 alla propria formazione Primavera e che ora la dirigenza torinese ha ritenuto pronto per una esperienza agonistica in grado di farlo crescere. Camilleri (17) proviene, infine, dal settore giovanile della Reggina ed è stato prestato sempre a gennaio alla squadra ora allenata da Zdenek Zeman. Piccolo intreccio tra Abruzzo e Piemonte in chiusura anche per Rolando Mandragora (19), che ieri ha fatto il suo esordio ufficiale in maglia bianconera contro il suo ex Genoa, dal quale giunse proprio al Pescara nel 2015/2016.