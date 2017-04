Calciomercato Napoli, agente Insigne: "Scelta di cuore, poteva guadagnare di più. Addio? Ci ho pensato"

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

24/04/2017 13:27

CALCIOMERCATO NAPOLI INSIGNE / Dopo tante voci sul possibile futuro altrove, Lorenzo Insigne ha firmato il proprio rinnovo con il Napoli, anticipando eventuali club interessati nel prossimo calciomercato. Cinque milioni di euro d'ingaggio, con De Laurentiis che avrà il controllo dei diritti d'immagine. Un accordo non semplice da raggiungere, con un premio economico che l'esterno di Sarri ha dimostrato in stagione di meritare. Tanti gol, sacrificio in difesa, assist e personalità da vendere, come dimostra il gol splendido siglato a Madrid contro il Real.

Intervenuto a 'Radio Crc', uno dei suoi procuratori, Fabio Andreotti, ha detto la sua sulla stagione di Insigne e sul rinnovo ormai ufficiale: "Quando si parla di contratti importanti, è ovvio che le trattative diventino lunghe e burrascose. Alla fine però è stata fatta la cosa giusta per Lorenzo e il Napoli. Parliamo di un calciatore che ha fatto una scelta di cuore. Avrebbe di certo guadagnato di più altrove".

DE LAURENTIIS - "Da apprezzare la coerenza di De Laurentiis, che parlava di rinnovi contrattuali da meritare sul campo. Si può dire che siamo sulla strada giusta per far diventare Insigne il Totti di Napoli".

Calciomercato Napoli, la stagione di Insigne determinante per il rinnovo

E' un Lorenzo Insigne consacrato come leader del gruppo in questo secondo anno di Sarri, anche se a lungo si è ipotizzato un suo addio nel prossimo calciomercato Napoli: "Il suo rendimento è stato uno degli elementi più importanti per la trattativa. Se non c'è la bravura del giocatore, è inutile portare avanti delle trattative. Lorenzo è stato un esempio per i giovani, è l'emblema di chi nasce in una famiglia umile e raggiunge la vetta a piccoli passi. 42 reti del Napoli condizionate da Insigne? Certi dati definiscono il rinnovo meritato sul campo".

ADDIO - "Pensare a un addio? E' qualcosa di normale, per una frazioen di secondo. De Laurentiis ha però le idee chiare. Quando è andato via un campione, si è sempre ripartiti con un progetto importante. In qualche momento di tensione però c'è stato il dubbio. Sembrava però inverosimile anche solo pensarlo".