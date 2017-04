DIRETTA Premier League, Chelsea-Southampton: segui la cronaca LIVE

Alessio Lento (@lentuzzo)

25/04/2017 19:45

CHELSEA SOUTHAMPTON PREMIER - Dopo aver conquistato la finale di FA Cup nel weekend appena trascorso, il Chelsea di Antonio Conte si rituffa in Premier League. I 'Blues' ospitano il Southampton di Claude Puel e di Manolo Gabbiadini. I londinesi guidano la classifica con 75 punti, i 'Saints' veleggiano a metà classifica, lontani dai posti che valgono l'Europa. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello 'Stamford Bridge'.

FORMAZIONI UFFICIALI

Chelsea: Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill; Moses, Kante, Matic, Alonso; Fabregas, Diego Costa, Hazard.

Southampton: Forster, Cédric, Stephens, Yoshida, Bertrand, Romeu, Davis (c), Ward-Prowse, Tadić, Boufal, Gabbiadini.

CLASSIFICA: Chelsea** 75; Tottenham** 71; Liverpool 66; Manchester City** 64; Manchester United** 63; Everton 58; Arsenal*** 57; West Bromwich* 44, Southampton*** e Watford* 40; Stoke 39; Crystal Palace*, Bournemouth e West Ham 38; Leicester** 37; Burnely 36; Hull 33; Swansea 31; Middlesbrough* 24; Sunderland** 21

*una partita in meno

**due partite in meno

***tre partite in meno