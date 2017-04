FOTO - Cies, classifica dribbling: un outsider sul tetto d'Europa

24/04/2017 13:20

CLASSIFICA DRIBBLING / Il Cies (osservatorio del calcio) ha pubblicato la classifica dei migliori 'dribblers' prendendo in considerazione i cinque principali campionati europei. La graduatoria è calcolata dividendo il numero di dribbling tentati per la percentuale di quelli riusciti. E dai numeri si evince che la Serie A non è un campionato per dribblomani: un solo esponente nella top ten, il laziale Felipe Anderson, che è decimo. Al primo posto, a sorpresa, c'è Adama Traoré, penultimo in Premier League con il Middlesbrough, seguito da Hazard del Chelsea, mentre il podio è completato da Saint-Maximin del Bastia. Neymar del Barcellona guida la classifica del numero di dribbling tentati (269), mentre Cyprien del Nizza vanta la miglior percentuale (87%). Ecco i primi dieci posti:

1) Adama Traoré

2) Eden Hazard

3) Allan Saint-Maximin

4) Neymar

5) WIlfred Zaha

6) Lionel Messi

7) Moussa Dembelé

8) Alexis Sanchez

9) Amine Harit

10) Felipe Anderson

M.R.