Calciomercato Milan, futuro Donnarumma: Raiola a Milano ma...

24/04/2017 12:41

CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA / In casa calciomercato Milan continua a tenere banco il futuro di Gianluigi Donnarumma: secondo quanto riferisce 'Sky', il procuratore del 18enne portiere rossonero, Mino Raiola, è stato avvistato in centro a Milano ma non c'è stato e non è in programma a breve alcun incontro con la dirigenza rossonera.

L'agente, infatti, è diretto a Manchester dove incontrerà il suo assistito Zlatan Ibrahimovic, infortunatosi nei giorni scorsi.

S.D.