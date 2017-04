Bayern Monaco, si pensa al ritorno di Gomez

25/04/2017 02:44

BAYERN MONACO GOMEZ / Più di 100 gol in quattro stagioni con la maglia del Bayern Monaco tra il 2009 ed il 2013. Questo è lo score di Mario Gomez, 31enne centravanti tedesco che attualmente milita nel Wolfsburg. Secono l'emittente teutonica 'Sport 1', però, Ancelotti avrebbe fatto il suo nome in vista della prossima stagione per farne il vice di Lewandowski. Un ruolo che però l'ex Fiorentina potrebbe non accettare.

M.R.