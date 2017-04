Calciomercato Milan, Donnarumma come Pogba: ipotesi di rinnovo

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

24/04/2017 12:19

CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA RAIOLA POGBA / Periodo delicato in casa Milan, col gruppo di Montella che si ritrova a vivere più bassi che alti in questa fase finale della stagione. La squadra era chiamata a una volata conclusiva, così da poter mettere in difficoltà Lazio e Atalanta ma, stando a quanto visto in campo, ogni singolo match pare in salita fin da subito per i rossoneri.

Nelle ultime sei settimane Montella ha portato a casa soltanto due vittorie, ottenute però contro due delle squadre più in crisi del campionato: Genoa e Palermo. Sconfitta nel finale con polemica in casa della Juventus, pareggio in esterna col Pescara, pareggio nel finale con l'Inter e infine sconfitta casalinga per mano dell'Empoli. Il sogno Europa League è sempre più lontano, con Lazio e Atalanta che volano in classifica a suon di gol. Il gruppo di Inzaghi ha 6 punti di vantaggio sui rossoneri, mentre quello di Gasperini 5. Nulla è impossibile ma con il gioco proposto e un ambiente contro, questo finale di stagione potrebbe trasformarsi in un incubo. Il raggiungimento dell'obiettivo minimo dell'Europa League sarebbe cruciale anche per il futuro della rosa, con la nuova dirigenza che avrà il compito di convincere alcuni big della bontà del progetto.

Tanti i nomi accostati al Milan, da Aubameyang a Morata ma, nella situazione attuale, i rossoneri paiono ancora ben lontani da quelli vincenti dei migliori anni della gestione Berlusconi. In tal senso il prossimo calciomercato Milan sarà cruciale, con la prima operazione nella lista di Mirabelli che sarà senza alcun dubbio il rinnovo di Donnarumma.

Calciomercato Milan, rinnovo Donnarumma: un solo modo per convincere Raiola?

La passione di Donnarumma per il Milan non è mai stata in discussione, anche se quando si parla di calciomercato le cose possono cambiare. Tante le componenti da prendere in considerazione, con Raiola che aveva già chiarito di volere un top club per il suo assistito. Il noto procuratore aveva sottolineato che questo club poteva non essere il Milan, date le tante incertezze sul suo futuro. Il closing finalmente è avvenuto, eppure i dubbi permangono.

Acquistare qualche big aiuterebbe a rendere più chiara la direzione societaria, pare difficile però ipotizzare una discussione sul rinnovo rimandata ulteriormente fino al primo grande acquisto.

Un incontro con Raiola ci sarà al termine della stagione e, come ribadito quest'oggi dall'edizione odierna di 'Tuttosport', la strada da percorrere pare quella di un rinnovo in stile Pogba. Un'ipotesi paventata già in passato, che porterebbe alla concessione a Raiola di una percentuale in caso di futura cessione del portiere. L'affare Pogba si è infine rivelato un affare economico per tutti. Questa prospettiva però riguarderebbe il futuro. Al momento però ciò che conta per i rossoneri è evitare di andare a scadenza, data la naturale conclusione del contratto di Donnarumma prevista per l'estate del 2018.