Calciomercato Napoli, Schick il colpo perfetto: ma lo vogliono tutte le big

Gennaro Arpaia (Twitter: @gennarojenius9)

24/04/2017 12:40

CALCIOMERCATO NAPOLI SCHICK / Il suo talento non ha invaso la Serie A al primo colpo. Ci ha messo un po', per poi venire fuori in un solo respiro. E il suo nome oggi è sulle bocche di tutti. Patrick Schick ha 21 anni, ma sa già che in Italia ha trovato la sua America. Forse nemmeno lo immaginava quando, nello scorso calciomercato estivo, ha accettato l'offerta della Sampdoria e si è trasferito a Genova: 4 milioni per strapparlo allo Sparta Praga, che in realtà non l'aveva mai visto esplodere così con la propria maglia. Di lui si diceva un gran bene, ma è con Giampaolo che ha fatto vedere di cosa è capace: un po' di tempo per abituarsi, per trovare il posto giusto, poi un rendimento pazzesco e gli occhi delle big tutti su di lui.

Calciomercato Napoli, folta concorrenza per Schick

Il gol di ieri contro il Crotone non è valso la vittoria, ma ne ha ricordato un altro molto più famoso, quello di Dennis Bergkamp in maglia Arsenal: controllo a seguire con piroetta per scavalcare l'avversario, poi portiere battuto. Decima rete in Serie A, alcune belle, altre d'opportunismo. Schick sa segnare in ogni modo e ha trovato la giusta collocazione al centro dell'attacco blucerchiato. Le doti si erano già intraviste nella prima parte di stagione, ma da un po' di settimane, con i guai fisici di Muriel, è venuto fuori ancora meglio. Ha segnato praticamente a tutte le big: Juventus, Roma, Napoli, Lazio, Inter. Le stesse che oggi lo seguono con grande interesse. In particolare potrebbe essere un colpo perfetto per il prossimo calciomercato Napoli, visto che gli azzurri potrebbero trovarsi a sostituire Mertens ed hanno bisogno di un profilo come quello del ceco: giovane e già pronto. Il prezzo non è un ostacolo insormontabile, col valore che oggi si aggira sui 20-25 milioni, e De Laurentiis potrebbe reinvestire le cifre guadagnate col belga. In più, Schick sarebbe alternativa valida per alternarsi con Milik al centro o anche dare una mano ad Insigne sull'esterno. Il polacco ieri è tornato al gol e sarà pronto l'anno prossimo. Ma, in attesa di decidere il futuro di Pavoletti, sempre meglio prepararsi con un talento in più.