Calciomercato Roma, da Peres a El Shaarawy: in 6 alla ricerca di una conferma

24/04/2017 12:03

CALCIOMERCATO ROMA / Seppur manchi l'annuncio di calciomercato definitivo e ufficiale, a Roma tutti danno ormai per scontato l'arrivo di Monchi da Siviglia come futuro direttore sportivo giallorosso. Tra le priorità del lavoro del dirigente spagnolo ci sarà la nomina dell'allenatore romanista per la stagione 2017/2018, con Luciano Spalletti in scadenza di contratto a giugno e lontano dalla permanenza nella Capitale.

La scelta del futuro allenatore della Roma avrà inevitabilmente ripercussioni sul calciomercato Roma in uscita (così come, ovviamente, su quello in entrata), con diversi calciatori attualmente a disposizione del tecnico di Certaldo alla ricerca di una conferma in estate.

Calciomercato Roma, tutti i calciatori in bilico

In estate potrebbe salutare Roma il terzino brasiliano Bruno Peres, arrivato un anno fa dal Torino e protagonista di una stagione tra alti e bassi. Secondo quanto si legge questa mattina in edicola sulle colonne del 'Corriere dello Sport', per lui potrebbero decollare le piste che conducono al Siviglia in Spagna o al Galatasaray in Turchia.

Sempre in difesa, futuro in bilico per Mario Rui, e Juan Jesus. Entrambi, per motivi diversi (l'ex Empoli si è infortunato a inizio stagione e ha avuto poche opportunità di mettersi in mostra, il brasiliano è costato 10 milioni e potrebbe portare una minusvalenza), potrebbero rimanere nella Capitale ma senza i 'gradi' di titolare. A centrocampo, il nome 'caldo' del calciomercato in uscita è sempre quello di Leandro Paredes, già vicino all'addio a gennaio. La possibilità di mettere a segno un importante plusvalenza lo pone in cima alla lista dei 'sacrificabili' di lusso in casa Roma.

Sulla trequarti, il possibile arrivo di Jesus Navas potrebbe far scattare nuove valutazioni sul futuro di Diego Perotti e Stephan El Shaarawy. L'argentino, per caratteristiche tecniche, diverse da quelle degli altri calciatori attualmente presenti nella rosa della Roma, è il favorito per la conferma.

Thomas Vermaelen e Clement Grenier, infine, sono destinati a far ritorno rispettivamente al Barcellona e al Lione al termine dei loro prestiti.

S.D.