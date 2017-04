Napoli, l'attacco social a Cannavaro: quando i tifosi hanno la memoria corta

Giuseppe Barone

24/04/2017 13:05

NAPOLI CANNAVARO TIFOSI / Sassuolo-Napoli poteva essere una festa per il grande ex della sfida, Paolo Cannavaro, che invece al contrario ha vissuto un post-partita tutt'altro che semplice. In campo il capitano del Sassuolo ha risposto alla grande con una prestazione ottima, condita anche con la bellissima girata di destro che ha innescato la rete di Mazzitelli. Le news Napoli vedono però i tifosi azzurri non troppo felici dopo il match del 'Mapei Stadium' pareggiato solo nel finale grazie ad una rete di Milik. Nel dopo partita infatti l'ex condottiero del Napoli ha dovuto fronteggiare a sorpresa insulti e polemiche dei suoi ex tifosi soprattutto sui social. Cannavaro, stando all'edizione odierna de 'Il Mattino', si sarebbe anche lasciato andare ad uno sfogo: "La gente napoletana è arrabbiata con me... ma sono un professionista, cosa dovevo fare?".

Napoli, Cannavaro nel mirino dei tifosi

Un post-partita da dimenticare quindi per Cannavaro e per gli stessi tifosi del Napoli, da sempre vicini al proprio ex capitano. Nello scontro diretto di ieri la rabbia per il pari potrebbe però aver annebbiato la memoria dei tifosi azzurri che solo una manciata di mesi fa gli tributavano uno splendido striscione al San Paolo. Proprio a Calciomercato.it, nei giorni che precedevano Sassuolo-Napoli, avevamo sottolineato le diverse accoglienze che il caldissimo pubblico del Napoli ha riservato col tempo ai vari Lavezzi, Cavani, Higuain e lo stesso Cannavaro. Per un pomeriggio però la situazione sembra essere sfuggita di mano: l'ex capitano da idolo diventa 'nemico' e bersaglio sui social, proprio lì dove Cannavaro ha sempre difeso ed espresso tutta la sua fede partenopea. Un amore quello tra la piazza azzurra e l'ex simbolo di Napoli che però non può certamente terminare oggi. Reggio Emilia non è nulla più che un semplice incidente di percorso.